Dax vor Fed-Entscheid leicht im Minus

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt war von der neu entfachten Zins-Euphorie nur wenig zu spüren. Nach dem am Vortag erreichten Sechswochenhoch im Dax hielten die Anleger vor dem anstehenden Fed-Leitzinsentscheid die Füße still.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa