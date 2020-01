Dax kurzzeitig auf Rekordhoch

Frankfurt/Main Konjunkturoptimismus, Billiggeld der Notenbanken und Entspannung in Nahost: In diesem Umfeld hat der Dax am Mittwoch nach langem Anlauf den Sprung auf ein Rekordhoch geschafft. Der deutsche Leitindex stieg gleich am Morgen bis auf 13 640,06 Punkte und ließ damit seine zwei Jahre alte bisherige Bestmarke hinter sich.

