Dax im Plus - Besonnene Reaktion auf Irans Vergeltungsschlag

Frankfurt/Main Der iranische Vergeltungsangriff gegen die USA hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur kurz beunruhigt. Der Dax war zwar im frühen Handel um fast 1 Prozent in Richtung der Marke von 13 000 Punkten gefallen, erholte sich dann aber und drehte ins Plus.

