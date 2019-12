Das Jahr 2020 ist da! Ausgelassene Silvesterpartys weltweit

Berlin Das neue Jahr hat begonnen. In ganz Deutschland haben die Menschen ausgelassen um Mitternacht das Jahr 2020 begrüßt. Die größte Silvesterparty des Landes fand traditionell in Berlin am Brandenburger Tor statt.

