Darts-WM: Auch Ex-Weltmeister Cross draußen

London Ex-Weltmeister Rob Cross ist bei der Darts-WM in London schon in seinem ersten Match rausgeflogen. Der Engländer mit dem Spitznamen „Voltage“ verlor in der zweiten Runde deutlich mit 0:3 gegen Kim Huybrechts aus Belgien.

