Daniel Craig zu James-Bond-Dreharbeiten in Matera eingetroffen

Matera 007-Darsteller Daniel Craig ist in der europäischen Kulturhauptstadt Matera eingetroffen, wo er für die Dreharbeiten zum nächsten James-Bond-Film „No Time To Die“ vor der Kamera stehen wird. Zusammen mit Regisseur Cary Joji Fukunaga und der französischen Schauspielerin Léa Seydoux posierte der 51-jährige Craig für Fotos, die am Abend auf den offiziellen James-Bond-Kanälen bei Twitter und Instagram veröffentlicht wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa