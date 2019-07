CSD-Umzug in Köln gestartet

Köln In Köln hat sich am Mittag die bisher größte Christopher-Street-Day-Parade in Bewegung gesetzt. „148 Gruppen - so viele waren es noch nie“, sagte Colognepride-Sprecher Oliver Lau. Aufgrund des angenehmen Wetters rechne man mit deutlich mehr als einer Million Besucher.

