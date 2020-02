Coronavirus: US-Bürger und Japaner sterben in China

Peking Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind erste ausländische Opfer in China bestätigt worden. Wie die US-Botschaft in Peking bestätigte, kam ein infizierter 60-jähriger US-Bürger in der besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan ums Leben.

