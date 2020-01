Coronavirus: Rückholflug in Köln gestartet

Köln Das Flugzeug, das Deutsche aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei ausfliegen soll, ist am Mittag in Köln gestartet. Die Maschine der Bundeswehr hob vom Flughafen Köln-Wahn ab und soll morgen wieder in Deutschland ankommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa