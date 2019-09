Conte wirbt in EU um Flexibilität bei Haushalt und Migration

Rom Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte will in der Europäischen Union für mehr Flexibilität in der Haushaltspolitik werben. Vor dem Senat in Rom plädierte er für eine Reform des Euro-Stabilitätspaktes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa