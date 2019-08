Computerstörung bei US-Grenzpolizei - lange Wartezeiten

Washington Eine Computerstörung bei der Grenzpolizei CBP an internationalen US-Flughäfen hat zu längeren Wartezeiten bei der Einreise in die USA geführt. CBP teilte mit, es sei an mehreren Airports zu einem „verübergehenden Ausfall“ der Systeme gekommen.

