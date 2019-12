Club-WM: FC Liverpool im Halbfinale gegen Monterrey

Doha Champions-League-Sieger FC Liverpool muss im Halbfinale der Club-Weltmeisterschaft in Katar am kommenden Mittwoch gegen CF Monterrey antreten. Der mexikanische Fußballclub qualifizierte sich in Doha durch ein 3:2 gegen die Gastgeber von Al-Sadd für die Runde der besten Vier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa