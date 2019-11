Clan-Mitglied Miri erneut in den Libanon abgeschoben

Berlin Der illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Chef Ibrahim Miri ist erneut in sein Heimatland abgeschoben worden. Die Bundespolizei übergab den mehrfach vorbestraften Mann in der Hauptstadt Beirut an die libanesischen Behörden, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

