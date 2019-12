Rom Christen in aller Welt feiern das Weihnachtsfest. Im Heiligen Land zog die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem. Zur Mitternachtsmesse wird auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erwartet.

In Rom will am Abend Papst Franziskus die Christmette zelebrieren. Dazu werden viele tausend Gläubige im Petersdom und auf dem Petersplatz erwartet. Für Franziskus ist es dieses Jahr die siebte Weihnachtsfeier als Oberhaupt der katholischen Kirche.