China will neue Zölle gegen USA in Kraft setzen

Peking Der Handelskrieg zwischen China und den USA geht in eine neue Runde. Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons treten an diesem Freitag neue Strafen der Chinesen in Kraft. Das Handelsministerium in Peking will Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar anheben.

