China: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in Provinz Hubei

Berlin Angesichts der Ausbreitung der neuartigen Lungenerkrankung in China hat das Auswärtige Amt in Berlin in einer Teilreisewarnung vor Reisen in die am stärksten betroffene Provinz Hubei gewarnt. Gleichzeitig wurde nahegelegt, nicht notwendige Reisen nach China „nach Möglichkeit“ zu verschieben.

