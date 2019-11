CDU plant Werkstattgespräch über allgemeine Dienstpflicht

Berlin Die CDU plant einem Medienbericht zufolge ein sogenanntes Werkstattgespräch über eine allgemeine Dienstpflicht. Es solle am 28. November in der Parteizentrale in Berlin stattfinden, berichtet die „Bild am Sonntag“.

