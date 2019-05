CDU erstmals nach dem Krieg stärkste Kraft in Bremen

Bremen Die CDU ist in Bremen erstmals in der Nachkriegsgeschichte bei einer Landtagswahl stärkste Kraft geworden. Ihr Spitzenkandidat, der politische Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder, erhob am Abend Anspruch auf den Posten des Regierungschefs im kleinsten Bundesland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa