Cars-Sänger Ric Ocasek im Alter von 75 Jahren gestorben

New York Der Sänger der US-Rockgruppe The Cars, Ric Ocasek, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Entsprechende US-Medienberichte bestätigte die Polizei in New York. Demnach wurde der Musiker in Manhattan leblos in einem Haus gefunden.

