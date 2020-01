Bye-bye Britain: Wehmut zum EU-Austritt Großbritanniens

Brüssel Am Tag des britischen EU-Austritts nach fast 50 Jahren Mitgliedschaft haben Politiker auf beiden Seiten des Ärmelkanals die Zukunftschancen und die eigene Stärke betont. Zum Abschied schwang in Brüssel viel Wehmut mit, auch in London herrschte kaum Feierlaune.

