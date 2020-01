Buschfeuer in Australien bilden „Mega-Brand“

Canberra In Australien sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden: An den Grenzen der beiden Bundesstaaten New South Wales und Victoria vereinten sich drei Buschfeuer zu einem „Mega-Brand“ mit einer Fläche von 600 000 Hektar.

