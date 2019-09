Bus macht sich selbstständig - Irrfahrt endet in Restaurant

Wiesbaden Ein führerloser Linienbus mit einigen Fahrgästen an Bord ist in Wiesbaden nach einer kleineren Irrfahrt in ein Restaurant gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Abend an einer Haltestelle ausgestiegen, um eine kaputte Tür zu reparieren.

