Burka-Verbot in Niederlanden

Den Haag Burkas und Gesichtsschleier sind ab jetzt in den Niederlanden in öffentlichen Einrichtungen verboten. Nach einer 14 Jahre lang geführten heftigen Debatte trat das Gesetz über das „Verbot auf gesichtsbedeckende Kleidung“ in Kraft.

Von dpa