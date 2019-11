Bundeswehr entschuldigt sich für Foto von Wehrmachtsuniform

Berlin Die Bundeswehr hat sich für das Foto einer Wehrmachtsuniform auf ihrem Instagram-Account entschuldigt. An der Uniform sind unter anderem zwei Eiserne Kreuze mit Hakenkreuzen angebracht. Das Foto war laut Verteidigungsministerium am Dienstag in einer Instagram-Story aufgetaucht.

