Bundesregierung will ihre Arbeit transparenter machen

Berlin Die Bundesregierung will ihr Handeln transparenter machen und die Bürger stärker an Entscheidungsprozessen beteiligen. Am kommenden Mittwoch soll das Bundeskabinett dazu einen Aktionsplan verabschieden, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft ankündigte.

