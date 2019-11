Bundesregierung: Industrie am Zug bei Wasserstoff-Autos

Berlin Die Bundesregierung will die Entwicklung von Wasserstofftechnologie voranbringen und sieht dabei die Autobranche in der Pflicht. Ziel sei, in den Jahren 2021/22 insgesamt 60 000 Wasserstoff-Autos ans Netz zu bringen, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer auf einer Konferenz in Berlin.

