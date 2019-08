Bundespolizei: Weniger Körperverletzungen an Bahnhöfen

Potsdam An den Bahnhöfen in Deutschland hat es in den vergangenen Jahren weniger Körperverletzungen gegeben. Die Bundespolizei registrierte 2018 genau 11 308 Delikte dieser Art. Im Jahr 2017 waren es 300 mehr.

