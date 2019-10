Bundesinnenminister Seehofer gedenkt der Opfer in Halle

Halle Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach dem Anschlag in Halle der Opfer gedacht. Nach seinem Besuch in der Synagoge ging er schweigend zu dem nahen Döner-Imbiss, in dem der Täter einen 20-jährigen Mann erschossen hatte.

