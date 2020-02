Bulgarien: 15 Migranten im Kühllaster gestoppt

Sofia Die bulgarische Polizei hat 15 Migranten in einem Kühllaster an einem Grenzübergang zu Rumänien an der Donau gefasst. Festgenommen wurden auch die beiden griechischen Fahrer, teilte das Innenministerium in Sofia mit.

