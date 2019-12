Bürgermeister von Jersey City: Mehrere Tote nach Schüssen

Jersey City Nach Schüssen in einer Stadt nahe der US-Metropole New York sind dem örtlichen Bürgermeister zufolge mehrere Menschen getötet worden. Darunter sei ein Polizist, sagte Steven Fulop in Jersey City. Er sprach von zwei Vorfällen in direkter Nähe zueinander.

