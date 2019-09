Bsirske geht - Gewerkschaft Verdi wählt neuen Vorsitzenden

Leipzig Die Gewerkschaft Verdi will heute auf ihrem Bundeskongress in Leipzig einen neuen Vorsitzenden wählen. Langzeitchef Frank Bsirske tritt nach 18 Jahren an der Spitze ab. Nachfolger des 67-Jährigen soll sein bisheriger Vize Frank Werneke werden.

