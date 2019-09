Britisches Parlament muss schon heute in die Zwangspause

London Das britische Parlament soll bereits heute Abend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden. Das teilte ein Regierungssprecher in London mit. Erst am 14. Oktober soll es dann wieder zusammentreten.

