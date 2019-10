Brexit-Vertrag: EU-Abgeordnete warten mit Ratifizierung

Straßburg Das Europaparlament will den Brexit-Vertrag nach den Worten des Grünen-Fraktionschefs Philippe Lamberts erst nach dem britischen Parlament ratifizieren. Eine Grundsatzentscheidung des Unterhauses für den Vertrag - ein sogenanntes Meaningful Vote - reiche nicht, sagte Lamberts in Straßburg. die Gesetzgebung in London werde schwerlich diese Woche abgeschlossen sein.

