Bremen: Rot-grün-rote Koalition - Parteitage entscheiden

Bremen SPD, Grüne und Linke haben sich rund fünf Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen auf einen Koalitionsvertrag für eine rot-grün-rote Regierung in Bremen verständigt. Das teilten die Unterhändler der drei Parteien in der Nacht nach einem stundenlangen abschließenden Treffen mit.

