Brasilien: Vier Häftlinge bei Verlegung erstickt

Altamira Während eines Transports in eine andere Haftanstalt sind vier Männer ums Leben gekommen, die an den Bandenkämpfen in einem Gefängnis im Norden Brasiliens mit 52 Toten beteiligt waren. Die Umstände ihres Todes würden untersucht, teilten die Behörden mit.

Von dpa