Brasilien verbietet Abbrennen von Flächen in der Trockenzeit

Brasília Angesichts der verheerenden Feuer in Brasilien will die Regierung das Abbrennen von Flächen in der Trockenzeit verbieten. Innerhalb von 60 Tagen sollen demnach keine Feuer gelegt werden dürfen, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa