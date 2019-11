Brasilien: Lula kritisiert Bolsonaro scharf

São Bernardo do Campo Einen Tag nach seiner Entlassung aus der Haft hat Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in einer Rede den aktuellen Staatschef Jair Bolsonaro scharf kritisiert. Dieser sei gewählt worden, um für das Volk zu regieren, nicht für die Milizen in Rio de Janeiro, sagte Lula vor einer jubelnden Menge am Rande von São Paulo.

