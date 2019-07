Brand in Hotel auf Mallorca - 600 Urlauber betroffen

Palma 600 Urlauber sind wegen eines Brandes in einem Hotel in Mallorcas Touristenhochburg El Arenal vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die örtliche Feuerwehr via Twitter mitteilte.

