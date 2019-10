Brand in Fernbahnzug in Berliner S-Bahnhof Bellevue

Berlin Im Berliner S-Bahnhof Bellevue ist am Abend ein Sonderzug mit Hunderten Fußballfans des SC Freiburg in Brand geraten. Drei Menschen wurden durch Rauchvergiftungen verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

