Brand auf Ferieninsel - Partygäste in Sicherheit gebracht

Novalja In einem Wald auf der kroatischen Ferieninsel Pag ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Flammen gefährdeten mehrere Strandclubs nahe dem Ort Novalja. Die Behörden brachten 10 000 Menschen in Sicherheit, die dort feierten, bestätigte eine Polizeisprecherin dem Fernsehsender N1.

