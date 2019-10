Borussia Dortmund mit Zittersieg in Prag

Prag Borussia Dortmund ist ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gelungen. Der in der Fußball-Bundesliga zuletzt schwächelnde BVB gewann beim tschechischen Tabellenführer Slavia Prag mit 2:0 und liegt nach zwei Gruppenspielen mit vier Punkten auf Kurs.

In der kommenden Partie der Königsklasse tritt Dortmund am 23. Oktober bei Inter Mailand an.