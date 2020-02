Boris Johnson will Brexit zu „unfassbarem Erfolg“ machen

London Der britische Premierminister Boris Johnson will den Brexit zu einem „unfassbaren Erfolg“ machen. Das sagte Johnson in einer im Internet veröffentlichten Ansprache an die Nation kurz vor dem Austritt seines Landes aus der Europäischen Union um Mitternacht.

