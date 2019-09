Boris Johnson stellt Antrag auf Neuwahl in Großbritannien

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Abend des letzten Sitzungstags vor der geplanten Zwangspause des Parlaments einen Antrag auf Neuwahl gestellt. Es gilt jedoch als so gut wie sicher, dass er die notwendige Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten bei der Abstimmung in der Nacht verfehlt.

