„Black Panther“-Star Chadwick Boseman mag keine Schusswaffen

London In dem neuen US-Thriller „21 Bridges“ muss Chadwick Boseman als Polizist in mehreren Szenen von der Schusswaffe Gebrauch machen. Im richtigen Leben will der „Black Panther“-Star damit aber nichts zu tun haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa