BKA aktualisiert Gefährdungseinschätzung nach Tötung

Berlin Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftangriff in Bagdad aktualisiert das Bundeskriminalamt seine Einschätzung zur Sicherheitslage in Deutschland. Das betreffe „insbesondere auch den Schutz von US-Einrichtungen und israelischen Einrichtungen in Deutschland“, zitiert die „Welt am Sonntag“ das Bundesinnenministerium.

Von dpa