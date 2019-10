Bisher 123 010 Teilnehmer bei SPD-Mitgliederentscheid

Berlin Bei der Abstimmung über die künftige SPD-Spitze haben bisher 28,9 Prozent der Parteimitglieder ihre Stimme abgegeben. Online oder per Brief wurden bisher 123 010 Stimmen abgegeben, sagte ein SPD-Sprecher in Berlin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa