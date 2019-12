Bielefeld kehrt an Zweitliga-Spitze zurück

Düsseldorf Armina Bielefeld hat seinen Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und ist an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Die Ostwestfalen gewannen durch einen Doppelschlag von Torjäger Fabian Klos sowie Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit mit 3:1 beim SV Darmstadt 98. Der Tabellen-Dritte VfB Stuttgart verpasste es dagegen durch eine 1:2-Niederlage im Derby beim SV Sandhausen, mit dem Hamburger SV gleichzuziehen.

