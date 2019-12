„#Bieber2020“: Pop-Superstar kündigt Comeback-Album an

New York Bieber is back: Pop-Superstar Justin Bieber hat sein erstes Album seit 2015 angekündigt. Der 25-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem er unter dem Hashtag „#Bieber2020“ neben dem Album die neue Single „Yummy“ für den 3. Januar versprach - sowie eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich.

