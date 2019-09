Bewegung: Über eine Million Demonstranten in Deutschland

Berlin Über eine Million Menschen sind nach Angaben von Fridays for Future in Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. 270 000 Menschen versammelten sich demnach in Berlin, bundesweit 1,4 Millionen, hieß es in einem Tweet der Bewegung.

