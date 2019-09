Berlin: Ermittlungen zu Unfall mit vier Toten dauern an

Berlin Nach dem schweren Unfall mitten in Berlin mit vier Toten und drei Schwerverletzten dauern die Ermittlungen an. Die Ursache sei weiter unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Aktuell werden demnach die Ergebnisse der Spurensicherung sowie die Aussagen der Zeugen ausgewertet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa